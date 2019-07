Ameaçado Morte em rancho: caseiro se apresenta e diz que atirou após ser ameaçado com faca Crime foi filmado por filho da vítima

Caseiro de um rancho de Três Lagoas – cidade distante cerca de 326 km de Campo Grande, se entregou para a Polícia Civil nesta quinta-feira (4) e confessou ter atirado em Valter Ferreira Gonçalves, após bebedeira. Ele afirma que estava sendo ameaçado com uma faca e por isso, realizou o disparo.

De acordo com o delegado Rodrigo Sperancin Lopes, o caseiro de 39 anos informou que estavam todos bebendo no local. “Ele fala que a vítima partiu para cima dele com uma faca e confessou que atirou para se defender”, disse o delegado. O caseiro prestou depoimento na 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade e foi liberado.

Sperancin informou que aguarda laudos da perícia do corpo e local do crime para concluir o inquérito. Até determinação da Justiça, o suspeito fica em liberdade.

O caso

Informações passadas pelo filho da vítima são de que todos estavam bebendo no rancho, quando começaram a fazer brincadeiras – não há informação sobre o tipo de brincadeira feita – e começou uma confusão e briga entre eles. Tudo foi filmado pelo rapaz, inclusive a morte do pai.

O suspeito estava com um revólver e fez um disparo contra Valter, que foi atingido na testa. Valter antes de ser assassinado teria esfaqueado uma das vítimas, no braço. Logo após os disparos, o autor fugiu.