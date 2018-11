"Tribunal do crime" Morto com 20 facadas pode ter sido réu no "tribunal do crime" Corpo ainda não tem identificação

Por: FÁBIO ORUÊ 28/11/2018 às 15:04

Homem encontrado morto, na manhã de hoje (28), em Dourados, pode ter sido assassinado pelo "tribunal do crime", ação executada por integrantes de facções criminosas. De acordo com o site Dourados News, a vítima tinha foi morta com aproximadamente 20 facadas, em várias partes do corpo, principalmente nos braços, o que, para a polícia, indica que houve uma tentativa de defesa. O corpo foi encontrado por moradores que caminhavam na região da Toca do Assis, em Corumbá. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, porém, apenas constataram o óbito. Homem vestia camiseta preta e bermuda jeans. A suspeita é que ele tenha morrido na noite de ontem (27) e deixado na região posteriormente. A Polícia Civil de Dourados ainda busca a identificação da vítima e as motivações do crime.