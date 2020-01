COSTA RICA Morto em colisão na MS-306 era morador da Barra do Bugre em MT Veículo ficou destruído. Parceiro de viagem que seguia em outro carro disse que amigos voltavam das férias no litoral paulista

Amigos compraram moto BMW na viagem Foto: MS Todo Dia

Antonio Luis de Brito Fernandes, de 56 anos, é o motorista que morreu em um acidente na tarde de ontem, quinta-feira, dia 09 de janeiro, na rodovia MS-306, cerca de 20 km da área urbana de Costa Rica, na região Norte de Mato Grosso do Sul.

A vítima bateu seu VW/Jetta que puxava uma carretinha, onde havia uma moto BMW, comprada na viagem. O veículo ficou irreconhecível após chocar-se de fente com uma carreta. Uma testemunha que seguia logo atrás, que seria amigo da vítima, disse que o homem pode ter passado mal, o que teria ocasionado o acidente.

De acordo com essa testemunha, vítima e ele, são moradores de Barra do Bugre, interior de MT. Eles estariam voltando de férias que passavam no litoral paulista, onde compraram a moto BMW-800. A testemunha ainda relatou que seguia em seu veículo, um GM/Onix, e em determinada altura da viagem ele ultrapassou o Jetta e só notou o acidente pelo retrovisor.

Conforme o condutor da carreta que seguia para Porto de Santos, o Jetta teria entrado em sua frente após negar várias vezes na pista. Com a colisão, a carreta arrastou por cerca de 30 metros o carro de passeio.