CAMPO GRANDE Moto bate em caminhão, pega fogo e motoqueiro morre carbonizado

Um motoqueiro, ainda não identificado, morreu carbonizado após acidente de trânsito, na tarde de hoje, no pontilhão da BR-163, em Campo Grande. Moto que a vítima pilotava bateu em um caminhão e pegou fogo, próximo a entrada do bairro Maria Aparecida Pedrossian.

De acordo com informações de testemunhas, vítima estava em uma moto Honda Fan 150 e seguia sentido shopping Bosque dos Ipês, quando, por circunstâncias que ainda serão investigadas, bateu no caminhão. A moto ficou presa no veículo e foi arrastada por cerca de 50 metros, conforme marcas que ficaram no asfalto.

Após se desprender do caminhão, imediatamente um incêndio se iniciou na moto e atingiu a vítima, que foi carbonizada. A Fan ficou totalmente destruída pelas chamas. Documentos da vítima também pegaram fogo e não foi possível identificá-lo.

Motorista do caminhão não parou para prestar socorro e foi embora do local. Não há informações sobre quem é o rapaz ou sobre como aconteceu a batida.

Equipes de socorro da CCR MSVia, concessionária que administra a BR-163, foi acionada e apagou o fogo. Corpo de Bombeiros também foram acionados, mas quando chegaram ao local a vítima já estava em óbito.

Conforme a CCR, um poste localizado sobre o pontilhão tem câmera e as imagens serão analisadas para apontar como ocorreu o acidente e a identificação do caminhão que fugiu do local.

Vítima estava sozinha na moto. Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está a caminho do local para fazer os levantamentos iniciais. Perícia e Polícia Civil também foram acionadas. O trecho está interditado para a realização dos trabalhos.