Grave Moto colide na traseira de carro e mulher tem ferimento grave Acidente conteceu no Parque dos Poderes em Campo Grande

Colisão entre carro e moto no cruzamento da rua Gardênia com Avenida do Poeta, deixou uma mulher gravemente ferida, por volta das 11h40 desta sexta-feira (8), na região do Parque dos Poderes em Campo Grande.

Informações preliminares, são de que a motociclista seguia em uma Honda Titan pela Avenida do Poeta, e na intersecção com rua Gardênia, o motorista de um Volkswagen Polo teria entrado na frente da moto. Como a condutora não conseguiu frear, acabou atingindo a traseira do carro.

Com isso, a mulher foi arremessada ao asfalto e teve um corte profundo na cabeça, ela recebia atendimento da equipe avançada do Corpo de Bombeiros.

O guidom da moto chegou a torcer para trás, em razão do impacto da pancada. O motorista do carro não teve ferimentos. Maiores informações em breve.