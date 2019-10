Motoboy sofre traumatismo craniano apÃ³s colisÃ£o com carro

Traumatismo craniano Motoboy sofre traumatismo craniano após colisão com carro Ele foi encaminhado à UPA Moreninha

Um motoboy de 34 anos ficou ferido na tarde desta terça-feira (15), após se envolver em uma colisão com um carro, no cruzamento das ruas Vitor Meireles e Pontalina, na Vila Santo Eugênio, em Campo Grande.

Segundo testemunhas, o motociclista conduzia uma Honda Fan pela rua Vitor Meireles, no sentido bairro Itamaracá, quando colidiu com um Peugeot 207, que trafegava no sentido oposto. Ainda de acordo com informações de populares, a motorista tentou uma conversão para entrar na Rua Pontalina.

Com a colisão, o motociclista, que estava trabalhando, bateu a cabeça e sofreu um traumatismo craniano leve. Três equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local para realizar o atendimento de primeiros socorros. Os militares constataram que a vítima sofreu um corte na parte de trás da cabeça. Ele foi encaminhado à UPA Moreninha (Unidade de Pronto Atendimento) consciente e orientado.

Já a motorista, conforme testemunhas, ficou muito nervosa com o acidente e passou mal. Familiares a encaminharam ao posto de saúde.