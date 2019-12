ACIDENTE Motociclista atropelado em Dourados está em estado grave no HV O rapaz teve ferimentos no corpo e na cabeça

A moto colidiu com um veículo Tucson Foto: Adilson Domingos

Um motociclista de 24 anos, está internado em estado grave no Hospital da Vida em Dourados. Ele sofreu um acidente neste domingo (22), no cruzamento das ruas Salete Terezinha e Osvaldo Dornelles, no Jardim Canãa 1.

Ele bateu a moto que conduzia, uma Honda com placa DPO 1197 de Araçatuba (SP), contra um veículo Tucson com placas HTV 7637 de São Gabriel do Oeste (MS).

A Viatura do SAMU foi acionada para os primeiros socorros, encontrando o rapaz com vários ferimentos pelo corpo e na cabeça.