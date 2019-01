Acidente Motociclista bate em caminhão, vai parar debaixo do veículo e morre Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (28)

Nair Ferreira dos Santos, 43, morreu após se envolver em um acidente na manhã desta segunda-feira (28), por volta das 9h50 no cruzamento das avenidas Joaquim Teixeira Alves e Coronel Ponciano, em Dourados. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do site Dourados News, ela seguia em uma Honda e colidiu com um caminhão frigorífico que seguia no mesmo sentido, conduzido por um rapaz de 28 anos.

Com a colisão, a vítima foi parar debaixo do caminhão. Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e encaminharam a vítima ao hospital com quadro gravíssimo, no entanto, após dar entrada à vítima não resistiu e morreu.