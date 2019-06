Santa Casa Motociclista de 43 anos morre na Santa Casa depois de sofrer queda

Adriano Aparecido Ferreira, de 43 anos, morreu depois de sofrer uma queda de moto no cruzamento da Rua Marechal Deodoro com a Rua Generoso Albuquerque, em Campo Grande. A vítima estava internada na Santa Casa, mas não resistiu.

Segundo boletim de ocorrência de morte a esclarecer registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do centro, o acidente ocorreu no final da noite de segunda-feira, e a vítima deu entrada no hospital às 23h56.

Por volta das 02h20 desta terça-feira, Adriano morreu. Conforme relatado pelo pai dele, Adriano teria caído sozinho, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado. Não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente e o caso será apurado.