Trânsito Motociclista de acidente na Euclides morre na Santa Casa 'Teve a perna amputada, mas morreu após cirurgia'

Thompson Flávio Martins da Silva, de 40 anos, morreu depois de sofrer acidente de moto na última quarta-feira, na Rua Euclides da Cunha, cruzamento com a Rua Bahia, região central de Campo Grande. Vítima estava internada na Santa Casa e passou por procedimento cirúrgico.

Por meio da assessoria, o hospital informou que Thompson realizou uma cirurgia ortopédica e teve a perna esquerda amputada. Durante o pós-operatório, o motociclista teve complicações e, às 19h30, morreu, antes mesmo de ser levado ao Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

Acidente

Acidente na última quarta-feira, quando Flávio transitava na moto modelo Dafra Riva pela Rua Euclides da Cunha sentido centro e motorista do veículo Fiat Siena, que seguia no sentido contrário, fez uma conversão no cruzamento e ambos colidiram. Com o impacto, vítima foi arremessada contra veículo Peugeot estacionado.