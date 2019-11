Paranaíba Motociclista é atingido por camionete e morre após ser arremessado em córrego O motorista não tinha CNH e estava bêbado

Na noite do último sábado, Carlos Eduardo Gomes da Silva, de 30 anos, morreu vítima de acidente de trânsito em Paranaíba, cidade que fica a 407 quilômetros de Campo Grande. Ele foi atingido por uma camionete em cima de uma ponte na cidade e lançado ao córrego, morrendo no local.

Testemunhas que estavam nas proximidades do local do acidente contaram que viram o rapaz de 21 anos conduzindo a camionete Chevrolet A20 vermelha, quando parou no cruzamento para fazer a conversão à esquerda. Neste momento o motociclista ultrapassou pela esquerda, mas o motorista da camionete começou a fazer a conversão.

(Foto: JPNews)

A camionete atingiu a motocicleta e Carlos foi lançado ao córrego. Ele morreu no local e equipes da Polícia Civil, Perícia, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados. O condutor da camionete fugiu após o acidente, mas foi encontrado em uma propriedade rural.

Teste de bafômetro constatou que o rapaz estava embriagado e ele também não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ele acabou detido por homicídio culposo, qualificado pela falta de habilitação, dirigir sob influência de álcool e evasão do local.