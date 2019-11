Interior Motociclista é atingido por raio durante temporal na rodovia MS-306

Vítima chegando ao hospital de Chapadão do Sul. Foto: Jovem Sul News

Um motociclista, de 58 anos, teve a moto atingida por um raio, durante um temporal ocorrido na noite desta quinta-feira, dia 31 de outubro, em Chapadão do Sul, na região Norte do Estado. A vítima seguia pela rodovia MS-306, que chegou a ser interditada durante o salvamento.



Após a descarga elétrica o motociclista foi atingido e caiu na pista. Ele teve queimaduras no tórax, abdômen, perna e escoriações decorrentes da queda no asfalto. Já a moto parou a aproximadamente 30 metros do corpo do motociclista em uma lavoura.

Um motorista de caminhão boiadeiro que passava pelo local o avistou caído na rodovia, parou e acionou o Corpo de Bombeiros. O incidente ocorreu próximo ao perímetro urbano de Chapadão do Sul, na saída para Cassilândia.

Durante o resgate a rodovia ficou interditada nos dois sentidos até a retirada da vítima, conforme informações do site Jovem Sul News. Segundo os militares o motociclista foi atendido consciente, mas desorientado.

Ele estava sem documentos, informou que se chama Luiz e sua data de nascimento, mas não se lembra onde morava ou de onde vinha. A vítima foi encaminhada ao pronto socorro da cidade.