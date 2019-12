Feridos Motociclista e filho ficam feridos após enroscarem pescoço em fio Um morador que estava próximo ao local presenciou o acidente

Mãe e filho ficaram feridos, nesta terça-feira (10), após enroscarem em um fio, possivelmente da rede elétrica de energia, em Ribas do Rio Pardo, distante 94 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do jornalista Kleber Souza, do site Rio Pardo News, os dois estavam em uma moto quando foram atingidos no pescoço pelo cabo.

“Estava descendo de moto com meu filho, sentindo centro, quando fomos surpreendidos por um fio, não sei se é de telefone ou internet. O mesmo me enforcou, eu caí no chão. Meu filho, que estava na garupa, também foi enforcado. Minha moto quebrou o retrovisor direito, graças a Deus não foi nada grave”, disse a vítima ao jornalista.

Um morador, que estava próximo ao local presenciou o acidente, amarrou o fio na porta do prédio da esquina.