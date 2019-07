Joaquim Murtinho Motociclista é prensado entre BMW e Ford Ka em engavetamento na Joaquim Murtinho Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (4)

Um motociclista, de aproximadamente 30 anos, foi prensado por dois, de quatro veículos, além da motocicleta, envolvidos em um acidente na tarde desta quinta-feira (4), na rua Joaquim Murtinho com Chaadi Scaff, por volta das 14h30. Devido ao acidente, a pista ficou parcialmente interditada.

Conforme informações do segundo tenente Valter Nunes, do Corpo de Bombeiros, o acidente pode ter acontecido após um dos envolvidos não ter respeitado a sinalização.

Os veículos envolvidos foram: um Chevrolet Prisma vermelho, um Ford Ka cinza, uma BMW 320 cor preta, um Nissan Kicks branco e uma motocicleta Yamaha Fazer laranja.

Com o engavetamento, o motociclista acabou prensado pela BMW e pelo Ford Ka. Apesar do impacto, o motociclista teve apenas uma contusão na perna.

A condutora do Ford Ka estava com seu filho, de aproximadamente 13 anos, que estava no banco traseiro e foi lançado para o banco da frente, tendo um ferimento no nariz. Abalada, ela precisou ser contida pelo Corpo de Bombeiros.

(Foto: Luis Abraham)

Os demais envolvidos não tiveram ferimentos. De acordo com testemunhas, a condutora apresentou nervosismo desde o início, sendo que ela pode ter se confundido com os pedais de freio e acelerador.

Ao todo, foram deslocadas quatro viaturas do Corpo de Bombeiros, uma do Samu e uma da Polícia Militar de Trânsito.

Uma moradora de residencial próximo ao acidente relatou que acidentes são comuns no local devido à má sinalização e ao excesso de velocidade. Segundo ela, os motociclistas são os principais causadores de acidente.

Ela afirma ainda que não existe sinalização adequada para pedestre.

Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde da Capital.