MS-267 Motociclista fica ferido após bater motocicleta em carro na MS-267 Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (18)

Um motociclista foi arremessado ao solo após bater a motocicleta que conduzia com um Fiat Uno, na manhã desta quinta-feira (18) na rodovia BR-267, quase em frente à base operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Nova Andradina, município distante a 300 quilômetros de Campo Grande.

Com o impacto, o motociclista foi lançado ao solo e sofreu ferimentos em uma das pernas. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, socorreu a vítima e encaminhou ao hospital. O condutor do carro não se feriu.

Ainda não se sabe o que teria causado o acidente.