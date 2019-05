BR-163 Motociclista invade pista, bate de frente com caminhão na BR-163 e morre Com o impacto, a moto ficou destruída

O motociclista Fabio Rodrigues Silva, de 34 anos, morreu após colidir a motocicleta Honda Fan em um caminhão Ford Cargo, na noite desse domingo (19), na BR-163, próximo a Sonora 360 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Edição MS, devido ao impacto, a motocicleta ficou destruída. Fabio não resistiu e morreu no local do acidente, o corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Coxim.

O condutor do caminhão, de 50 anos, não sofreu ferimentos.