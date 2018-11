Nova Andradina Motociclista invade preferencial é arremessado e bate cabeça ao solo Vítima ficou ferida no rosto, além de suspeita de fratura na perna esquerda

Um motociclista foi arremessado e ficou ferido após colisão entre sua Honda/Biz com um Fiat pálio, na tarde desta sexta-feira (23), em Nova Andradina, distante a 300 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Jornal da Nova, o condutor da motocicleta seguia pela rua Elizabeth Robiano, sentido centro/bairro, quando teria invadido a via preferencial, Arthur da Costa e Silva, onde trafegava o Pálio e houve a colisão.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado por alguns metros, bateu a cabeça ao solo e apresentou ferimentos no rosto, além de suspeita de fratura na perna esquerda.

O Corpo de Bombeiros prestou atendimento a vítima que foi encaminhada até o Hospital Regional. O condutor do Pálio não se feriu e permaneceu no local. A Polícia Militar esteve no local registrando a ocorrência.