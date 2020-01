BR-163 Motociclista morre ao colidir com carreta na BR-163 Uma adolescente, de 16 anos, que era passageira da motocicleta contou que o motociclista se distraiu ao olhar para um relógio

Welton Mendes da Silva, de aproximadamente 37 anos, morreu em um acidente na tarde desta quarta-feira (15), no quilômetro 777 da BR-163, em Coxim.

Segundo informações do site F5MS, a vítima conduzia uma motocicleta Yamaha Crosser, com placa de Coxim. Ele teria saído de Sonora com destino a Coxim quando acabou colidindo na traseira de uma carreta.

Uma adolescente, de 16 anos, que era passageira da motocicleta contou que o motociclista se distraiu ao olhar para um relógio.

Ela foi socorrida pelos socorristas da CCR MSVia e encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura.

A PRF e a perícia estiveram no local colhendo informações do acidente.