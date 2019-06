NOVA ANDRADINA Motociclista morre ao ser atingido por caminhão boiadeiro

Motociclista ainda não identificado morreu na manhã desta terça-feira (25/6) em uma estrada rural de Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina. O fato ocorreu por volta das 10h20 após ele ser atingido por um caminhão boiadeiro, com placas de Batayporã.

As informações são do Nova News e as circunstâncias do acidente serão ser apuradas pela polícia.

Conforme o portal, pelas imagens encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros, o caminhão passou por sobre a moto, que ficou totalmente destruída. Os pedaços do veículo chagaram a ficar espalhados pelo local.

Assim que chegou ao ponto onde ocorreu o acidente, o Corpo de Bombeiros constatou que o motociclista não resistiu à gravidade dos ferimentos e já havia morrido.

Diante dos fatos, os socorristas acionaram as autoridades policiais para a realização dos devidos procedimentos.