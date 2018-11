Carbonizado Motociclista morre carbonizado após tentar desviar de bitrem na Capital Condutor da carreta seguiu viagem pela BR-163 e pode não ter percebido acidente

Ainda não foi identificado o motociclista que morreu carbonizado em acidente no viaduto da BR-163, sobre a BR-262, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande. A suspeita é que a vítima, com características de ser do sexo masculino, tenha perdido o controle ao tentar desviar de um bitrem.

Após a queda, a motocicleta pegou fogo, sem tempo para a vítima ser socorrida. Conforme funcionários da concessionária que administra a rodovia, CCR-MSVia, o condutor da carreta não teria percebido a queda do motociclista e seguiu viagem sentido Dourados.

Câmeras de monitoramento da via devem ajudar a identificar as circunstâncias do acidente. A pista nos dois sentidos segue interditada até os trabalhos de perícia serem concluídos.

Polícia Rodoviária Federal e pax estão no local, onde se aproximam cada vez mais curiosos. Condutores que passam pelo local são orientados a fazer desvio na rota e não há, até então, congestionamento.