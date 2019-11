Fatalidade Motociclista perde controle, bate em meio-fio e cai em calha de córrego O acidente ocorreu na Avenida Presidente Ernesto Geisel

Um motociclista de 24 anos identificado como Paulo Gerson de Oliveira Barbosa, morreu na madrugada desta segunda-feira (18), após perder o controle da motocicleta que pilotava. O acidente ocorreu na Avenida Presidente Ernesto Geisel, Vila Nhanha em Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o motociclista teria perdido o controle da moto Yamaha Fazer 150, colidiu com o meio-fio e caiu na calha do córrego. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu e Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o impacto da batida a moto foi parar dentro do córrego. Devido ao difícil acesso, não foi possível a sua remoção de dentro do córrego. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.