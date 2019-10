Motociclista morre uma semana após acidente Motociclista que bateu em mirante morre uma semana após acidente Ela estava internada há uma semana no CTI da Santa Casa

Anne Stefany da Costa Soares, 27 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (10). Ela estava internada há uma semana no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Corumbá, após sofrer acidente de motocicleta, no dia 02 de outubro.

Segundo o Diário Corumbaense, Anne perdeu o controle da motocicleta em alta velocidade, bateu no meio-fio e depois contra a mureta de um mirante localizado na Rua Riachuelo, no Centro de Ladário.

Na ocasião, ela foi socorrida pelos bombeiros inconsciente, com traumatismo craniano, extravasamento de líquido dos ouvidos e nariz, fratura no tornozelo direito, perfuração no abdômen e ferimentos diversos pelo corpo.

Anne carregava um passageiro, um rapaz de 18 anos, que fraturou o braço esquerdo e teve escoriações pelo corpo.