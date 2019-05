Três Lagoas Motociclista se desequilibra em quebra-molas e morre após bater em árvore Equipe de resgate tentou reanimar vítima por 30 minutos, mas idoso não resistiu aos ferimentos

Motociclista identificado como Orlando Freitas de Oliveira, de 67 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (20), em Três Lagoas, depois de bater a moto que conduzia em árvore. A suspeita é de que a vítima tenha se desequilibrado ao passar em um quebra-molas.

De acordo com informações do site Rádio Caçula, o acidente aconteceu na Rua Egídio Thomé, no Bairro Vila Nova por volta das 11h45. Testemunhas disseram que após passar pelo quebra-molas, a moto conduzida por Orlando bateu no meio fio, em uma lixeira e, por fim, na árvore.

Equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e tentou reanimar o idoso por 30 minutos, no entanto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu.