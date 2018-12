Batida Motociclista vai parar na carroceria de caminhonete após batida Apesar do susto, a vítima teve apenas escoriações e dores pelo corpo

Cerca de dez ocorrências foram atendidas pela guarnição plantonista do Corpo de Bombeiros de Corumbá nas últimas 24 horas.

Entre estes, um acidente de trânsito em que o motociclista, de 35 anos, foi parar na carroceria de uma caminhonete após a colisão. O caso aconteceu às 20h de quarta-feira (12) na Rua Gonçalves Dias esquina com a Edu Rocha, no bairro Aeroporto.

A vítima estava consciente, tinha um corte na perna esquerda, escoriações nos braços e se queixava de fortes dores na região lombar.

Ele recebeu o atendimento emergencial e foi encaminhado para o pronto-socorro. A passageira da caminhonete, de 60 anos, também precisou ser removida porque apresentou crise hipertensiva.