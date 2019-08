Preferencial Motoqueiro invade preferencial e morre ao ser atropelado por ônibus Acidente aconteceu em cruzamento das ruas 26 de Agosto e Guia Lopes

Motoqueiro, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu depois invadir a preferencial, bater em um carro e ser atropelado por um ônibus, na tarde de hoje (27), no cruzamento entre as ruas Guia Lopes e 26 de Agosto, em Campo Grande.

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Bruno Henrique Arguelho Oruê Lachi, testemunhas disseram que o homem pilotava uma moto Honda Titan pela 26 de Agosto e não respeitou a sinalização de parada obrigatória na Guia Lopes e bateu em um Siena que seguia na preferencial.

Com o impacto, o motoqueiro caiu e foi parar embaixo de um ônibus do transporte coletivo, da linha 083 (Aero Rancho – Nova Bahia), que acabou passando por cima dele.

Já o Siena, que é viatura descaracterizada da Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado (Deco), acabou colidindo em um Fiat Uno que estava estacionado.

Além dos bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, mas ao chegarem ao local a vítima já estava em óbito. Passageiros do ônibus e motorista do carro não tiveram ferimentos.

Passageira do coletivo, que preferiu não ser identificada, disse que foi tudo muito rápido e ela só ouviu o barulho e sentiu o impacto da colisão.

Moradores da região disseram ao Correio do Estado que é frequente a ocorrência de acidentes no cruzamento, sinalizado apenas com placa de pare, e pedem a instalação de um semáforo no local.

Equipes da perícia e da Polícia Civil estão no local fazendo os levantamentos iniciais.