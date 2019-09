Animal em rodovia Motoqueiro morre após colidir com animal em rodovia

Rodrigo Gomes da Cruz, morador na cidade de Angélica, morreu ontem (23) após colidir contra um animal na MS-475. Ele seguia em motocicleta pela rodovia.

O acidente aconteceu no final da tarde, por volta das 18 horas.

Conforme o IviNoticias, após colidir contra o animal, Rodrigo caiu e ficou bastante ferido, sendo ainda socorrido ao hospital municipal de Novo Horizonte do Sul. No entanto, não resistindo aos ferimentos, morreu logo em seguida.

Levantamento divulgado ontem pela Seguradora Líder aponta que, nos últimos dez anos foram pagas mais de 485 mil indenizações do seguro obrigatório DPVAT por vítimas fatais no trânsito, sendo as motos as principais responsáveis. De 2009 para 2018, o veículo foi o único a apresentar aumento de sinistros pagos por morte, saltando de 16.974 para 18.955 benefícios.

ATROPELAMENTO DE ANIMAIS

A Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul), vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura, possui um programa permanente de monitoramento e ações de redução de atropelamento de animais silvestres nas rodovias MS-040, MS-178, MS-382 e BR-359. A rodovia onde houve o acidente com o motociclista não tem o monitoramento, por não ter grande número de ocorrências.

O programa “Estrada Viva”, desenvolvido desde 2016 em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), cataloga as espécies atropeladas e identifica os principais pontos de passagem dos animais para propor medidas preventivas e de mitigação dos incidentes.