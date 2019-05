Ivinhema Motorista abandona carga de maconha e haxixe após veículo tombar em fuga

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu 207 kg de drogas em um veículo que tombou às margens da MS-276, na noite desta terça-feira (07/05), após condutor fugir da abordagem policial em Ivinhema.

Por volta das 19h20 da noite de ontem, a equipe da Base Operacional Rodoviária (BOpRv) realizava policiamento ostensivo preventivo e fiscalização de trânsito na rodovia MS-276, e ao ordenar parada ao veículo GM Chevy de cor branca, com placas de Pirapozinho (SP), o condutor não obedeceu e fugiu em alta velocidade, se deslocando no sentido das cidades de Ivinhema a Nova Andradina.

De imediato se iniciou o acompanhamento tático e, em certo momento, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou, porém, o condutor fugiu se embrenhou na vegetação local, não sendo localizado pelos militares.

A equipe policial encontrou no Chevy cinco fardos de maconha, que totalizou 206,05 quilos, e 4 tabletes de haxixe em pasta, que totalizou 1,25 quilos do ilícito. O veículo foi removido com o auxílio de um guincho, devido aos danos causados no acidente.

A PMR ainda realiza diligências atrás do envolvido, qualquer informação pode ser repassada a PMR através do 198. O entorpecente e o veículo foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil de Ivinhema, para as demais providências.