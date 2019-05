TRÂNSITO Motorista bate em poste de luz e foge deixando Hilux Acidente ocorreu por volta das 2h50 desta segunda-feira (27)

Foto: Reprodução/Henrique Kawaminami/CG NEWS

Uma caminhonete Toyota Hilux ficou com frontal destruída ao colidir contra um poste de iluminação na madrugada desta segunda-feira (27). O acidente ocorreu na Rua Dom Aquino, no bairro Amambaí, na região central de Campo Grande. O motorista abandonou o veículo no local.

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 2h50 no trecho entre a Rua Cuiabá e Avenida Duque de Caxias. Com a colisão, o veículo e o poste ficaram destruídos. O motorista abandonou o carro no local após o acidente.

Na manhã desta segunda-feira, o trecho onde ocorreu o acidente está interditado. O fornecimento de energia foi interrompido para a troca do poste.

Até o momento, o motorista do carro não foi localizado. A suspeita da Polícia Militar é de que ele estivesse embriagado.

Fonte: CG News