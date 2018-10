Acidente Motorista bêbado causa acidente na MS-276 e acaba preso O autor foi encaminhado e entregue na Delegacia de Polícia Civil

Um motorista de 38 anos que não teve a identidade revelada foi preso na noite desta segunda-feira (15), pela Polícia Militar Rodoviária da Base Operacional do Vale do Ivinhema, após se envolver em acidente na MS-276.

Segundo a PMR, o acidente aconteceu por volta das 19h50 e, ao chegar no local, os patrulheiros encontram o motorista do Fiat Uno com placas de Batayporã em visível estado de embriaguez.

Os policiais fizeram os procedimentos de praxe, desobstruíram a pista e liberaram o fluxo de veículos. O autor foi encaminhado e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Anaurilândia, onde ficou à disposição da Justiça.