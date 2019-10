Motorista bÃªbado colide Chevette em caminhÃ£o de gÃ¡s e ainda rouba celular

Polícia Motorista bêbado colide Chevette em caminhão de gás e ainda rouba celular O caminhão estava estacionado no momento do acidente

Foto: Minamar Júnior, Midiamax

Homem de 40 anos identificado como Jair de Souza foi preso em flagrante na última sexta-feira (26) após provocar um acidente dirigindo bêbado e ainda roubar um celular. Ele passa por audiência de custódia nesta segunda-feira (28) pelo porte de arma, roubo e dirigir sem documentação e embriagado.

Segundo informações da polícia, equipes foram acionadas para irem até a Vila Olinda, onde Jair tinha sido detido pela vítima do assalto. O homem confessou que estava em um bar e iria até a casa de um amigo, quando colidiu o Chevette em um caminhão de gás que estava estacionado, mas negou o roubo.

A vítima contou aos policiais que fazia entrega de gás quando o motorista do Chevette colidiu na traseira do caminhão estacionado. Segundo o homem, Jair ainda sacou uma arma de fogo e chegou a mencionar que roubaria o caminhão, quando as vítimas tiraram a chave do contato e o suspeito então pegou o celular que estava no banco do veículo.

Jair fugiu, mas retornou ao local para buscar o Chevette, quando foi detido pelo entregador que teve o celular roubado. Ele acabou preso em flagrante com a garrucha calibre 38 e também por dirigir embriagado, sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), roubo majorado pelo emprego de arma e posse e porte irregular de arma de fogo.