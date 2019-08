Motorista cai em cÃ³rrego na esquina das Avenidas Euller com Ernesto Geisel

TRÂNSITO Motorista cai em córrego na esquina das Avenidas Euller com Ernesto Geisel Ela foi resgatada pelos bombeiros e levada para o hospital pelo Samu nesta tarde

Foto: Reprodução/Voz do MS

Motorista de 30 anos, caiu dentro do Córrego Segredo, na tarde de hoje (26). A vítima foi socorrida com escoriações e o salvamento mobilizou quatro equipes do Corpo de Bombeiro de Campo Grande. O acidente ocorreu no cruzamento com a Euller de Azevedo, por volta das 14h30.

Segundo testemunhas que enviaram imagens e vídeos ao MS Notícias a vítima teve de ser tirada de dentro do córrego amarrada a uma plancha que foi suspensa a superfície com uso de cordas; logo na sequência foi encaminhada a Santa Casa por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima estava sozinha no Gol branco e ainda estão sendo apuradas as causas do acidente.