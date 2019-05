Mundo Novo Motorista de 18 anos joga caminhão lotado de cigarro contra viatura da PF Perseguição ocorreu hoje de madrugada na BR-163, em Mundo Novo; rapaz foi preso transportando 300 caixas de cigarro

Um contrabandista de cigarro de 18 anos de idade tentou atropelar a viatura da Polícia Federal durante perseguição na madrugada desta terça-feira (21) em Mundo Novo, a 476 km de Campo Grande. Ele foi preso e no caminhão boiadeiro com placa do Paraguai foram encontradas 300 caixas de cigarro contrabandeado.

De acordo com a assessoria de imprensa da PF, uma equipe seguia pela BR-163 em direção a Naviraí quando avistou o caminhão trafegando em alta velocidade e com os faróis apagados, em direção a Mundo Novo.

Os policiais deram ordem de parada ao caminhão, mas o motorista não obedeceu e fugiu em direção a Mundo Novo. Perseguido pela equipe da PF até o perímetro urbano, ele tentou jogar o caminhão contra a viatura.

Com apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), os agentes federais conseguiram cercar o caminhão e o motorista se entregou.

Residente em Mundo Novo, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Naviraí, onde permanece recolhido. A mercadoria irregular, estimada em meio milhão de reais, foi encaminhada para a Receita Federal.