Roubo Motorista de aplicativo pula de carro em movimento durante assalto no Aero Rancho Uma mulher teria solicitado a corrida sem dizer para onde queria ir

IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET Foto: IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET

Na noite desta quinta-feira (7), uma motorista de aplicativo de 42 anos pulou de seu carro em movimento durante um assalto, em Campo Grande, no bairro Aero Rancho. Uma mulher teria pedido a corrida.

A motorista contou na delegacia que por volta das 23 horas foi solicitada uma corrida por uma passageira, na Avenida Costa e Silva. A passageira não teria informado o destino final, sendo que ao entrar no veículo Volkswagen Voyage, a motorista perguntou e teve como resposta, “segue que vou te dizendo”.

Durante o trajeto e já no bairro Aero Rancho, a passageira falou para a motorista “o que você tem ai? Me passa o que tem”. Com medo, a vítima reduziu a velocidade e pulou do carro em movimento. Neste momento, a autora fugiu levando a carteira da vítima.

Segundo a motorista, a passageira era morena clara, gordinha, tatuagem em todo o braço esquerdo e perna, cabelo ondulado e curto a aparentava ter 30 anos.