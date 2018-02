Chuva intensa Motorista de bitrem perde controle de carreta carreta de soja e tomba na MS-272 Entre os municípios de Batayporã e Anaurilância

Uma carreta bitrem carregada com aproximadamente 38 toneladas de soja tombou na madrugada desta terça-feira (20) na MS-272, perto do Córrego Combate, entre os municípios de Batayporã e Anaurilância.

As causas e circunstâncias da batida ainda são desconhecidas. Segundo informações do site Nova News, o motorista, que não teve o nome divulgado, tinha 50 anos e estava levando os grãos em direção à cidade paranaense de Maringá quando perdeu controle da direção e saiu da pista. Chovia muito no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados e os socorristas constataram que a vítima não teve ferimentos.

Os grãos ficaram espalhados pela rodovia. Não há informações se foi preciso interditá-la. O caminhão foi removido da pista com a ajuda de um guincho.