Detran Motorista derruba muro do Detran durante teste na baliza Muro foi construído há uma semana

Um motorista em formação, que não teve o nome revelado, passou por apuros durante o teste para a tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nesta quarta-feira (16), em Curitiba, no Paraná.

O rapaz perdeu o controle do carro da autoescola durante a baliza e derrubou o muro do Detran (Departamento de Trânsito do Paraná), que havia sido construído há uma semana, durante reforma do espaço.

Apesar do susto, ninguém se feriu. O funcionário que aplicava o teste estava atrás do carro, mas conseguiu escapar. As informações são do jornal Meia Hora.