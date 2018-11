'Zig-zag' Motorista dirige em 'zig-zag', bate em motociclista que fica em estado grave Os três ocupantes do carro fugiram sem prestar socorro à vítima

Três ocupantes de um carro fugiram após o veículo bater em um motociclista de 30 anos que ficou em estado grave devido à colisão. O fato aconteceu na manhã deste domingo (25), na Avenida Campestre, no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo as primeiras informações, o trio estava em um VW GOL de cor prata e o condutor do carro que ainda não foi identificado estaria trafegando na via em zig-zag. Em determinado momento, o veículo bateu em uma motocicleta Honda Biz.

O condutor da moto teve várias fraturas pelo corpo e na cabeça. De acordo com informações preliminares, o estado de saúde da vítima é considerado grave.

O motociclista foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa. O trio que estava no Gol fugiu sem prestar socorro à vítima. O trânsito flui normalmente no local.