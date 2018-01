Acidente Motorista do Uber dorme ao volante e cai em córrego com passageiro “Quando vi, o carro já havia caído no córrego”, lamenta o motorista. "O passageiro foi levado para o hospital reclamando de dores no tórax".

Foto: Reprodução/André Bittar

Motorista de Uber de 40 anos dormiu ao volante, perdeu o controle do carro que conduzia e caiu no Córrego Segredo, por volta das 5h30 desta segunda-feira (8), na Avenida Presidente Ernesto Geisel, no Bairro Cabreúva, em Campo Grande. O passageiro de 23 anos ficou ferido e foi socorrido à Santa Casa.

As vítimas seguiam em um veículo Hyndai HB20 prata ao sentido Rua Doutor Euler de Azevedo, quando o motorista perdeu o controle da direção do automóvel, bateu em uma árvore e caiu dentro da água. O carro parou tombado. Os dois foram retirados por equipes do Corpo de Bombeiros. O motorista não sofreu ferimentos. Já o passageiro foi levado para o hospital reclamando de dores no tórax.

O condutor, que não quis se identificar, contou à equipe de reportagem que trabalhou à noite inteira, estava cansado e cochilou ao volante. “Quando vi, o carro já havia caído no córrego”, lamenta. Ele levava o passageiro para a casa.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por testemunhas que passavam pela via. Durante o resgate, parte da avenida foi interditada. No total, cinco viaturas foram mobilizadas para atender a ocorrência. O carro do Uber foi locado e tem seguro.