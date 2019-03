Maconha Motorista e "batedor" de droga são presos com mais de 300kg de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta sexta-feira, 15 de março, no km 110 da BR 267, em Nova Andradina, 344 kg de maconha.

Durante fiscalização, a equipe abordou um VW Voyage com placas de Belo Horizonte (MG) e um GM Cruze com placas aparentes de Campo Grande.

Durante abordagem, ambos motoristas demonstraram muito nervosismo, sendo feita uma vistoria minuciosa nos dois veículos. No GM Cruze foram encontrados 514 tabletes de maconha no porta malas do automóvel.

O motorista do Voyage, de 35 anos, confessou que estava realizando serviço de batedor.

Já o condutor do GM Cruze, de 32 anos, declarou ter buscado o veículo carregado com a droga em Ponta Porã e teria como destino Juiz de Fora (MG).

Foi constatado também que o veículo GM/Cruze é original de Dobrada/SP com registro de roubo/furto em Matão/SP.

Os presos, os veículos e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Nova Andradina/MS.