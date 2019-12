Cocaína Motorista é preso com 386 kg de cocaína em Dourados

Uma ação conjunta da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Canil da Polícia Militar apreendeu, na tarde de quarta-feira (18), cerca de 386 quilos de cocaína na MS-164.

Segundo a polícia, a droga estava sendo transportada num caminhão carregado com milho. Após a abordagem do motorista, o veículo foi levado para a sede da Polícia Federal de Dourados, onde foi localizada a droga em um compartimento oculto do veículo.

Cães da Polícia Militar foram usados para encontrar a droga e o motorista do caminhão, residente em Dourados, foi preso em flagrante delito.