Maconha Motorista é preso com 418 kg de maconha em carro roubado em Campo Grande Receberia R$ 5 mil para trazer droga para Capital

Motorista de um Nissan Versa foi preso no início da tarde desta segunda-feira (15) pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), após ser flagrado com o carro carregado com mais de 418 quilos de maconha. A apreensão aconteceu na BR-463, trecho da cidade de Dourados. O carro foi roubado em Campo Grande.

Foto: Divulgação PRF.

Os policiais realizavam ronda, quando o condutor fugiu ao ser dada ordem de parada pela PRF. Após cerca de um quilômetro de perseguição na rodovia, o suspeito parou o veículo e foi abordado. Conforme as informações dos agentes, no carro foi encontrada uma grande quantidade de maconha, que somada, totalizou 418,6 quilos.

Ainda, de acordo com a PRF, o carro foi roubado no início do mês em Campo Grande e as placas originais são de Olímpia (SP). No carro ainda foi encontrado um conjunto de placas falsas.

O homem, que tem 36 anos, disse que pegou o veículo já carregado com a droga em Ponta Porã e deveria entregá-lo na Capital. Pelo serviço, o suspeito afirmou que receberia R$ 5 mil. O veículo, entorpecente e condutor foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.