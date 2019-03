Maconha Motorista é preso tentando levar 800kg de maconha até GO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta terça-feira, 26 de março, 800 kg de maconha no km 180 da BR-060, em Camapuã.

Durante patrulhamento a equipe da PRF avistou o VW Saveiro com placas aparentes de Indaial (SC), que após consulta no sistema foi verificado que as placas não condiziam com o modelo do veículo.

Diante da situação os policiais abordaram o veículo, encontrando em sua carroceria e na cabine, diversos tabletes de maconha e um jogo de placas, sendo as originais de Cacoal (RO).

O motorista, de 20 anos, confessou que pegou o utilitário já com a carga em Campo Grande e levaria até Goiânia (GO), onde receberia R$ 3 mil pelo transporte.

O condutor foi preso e encaminhado, juntamente com a droga e o automóvel, para a Delegacia de Polícia Civil em Camapuã.