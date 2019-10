Acidente Motorista embriagado bate em carro parado, tenta fugir, mas é preso após provocar outro acidente

O motorista de uma Nissan Frontier foi preso em visível estado de embriaguez após bater em um carro parado em semáforo e ao tentar fugir, colidiu em um veículo estacionado. Segundo o Campo Grande News, os dois acidentes foram na Avenida Coronel Antonino e o condutor só parou porque subiu com a caminhonete em calçada e bateu também em pequenos postes de concreto.

Conforme o site, o homem, que se identificou para equipe do BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) somente como Josias, foi preso, mesmo se recusando a fazer o teste do bafômetro.

A professora Ellen Grubert, de 34 anos, conta que depois da primeira batida, o homem desceu da caminhonete cambaleando. “De longe deu para sentir o cheiro de álcool”.

Dona do Fiat Argo, que estava parado no semáforo, ela narra ainda que o motorista questionou: “o que você quer? Problema ou dinheiro?”. Mas, fez menção que iria voltar para o veículo e ir embora. Ela tentou impedir e o homem disse que a placa da Nissan Frontier era paraguaia e por isso, a motorista nunca o encontraria.

“A sorte é que eu não estava com o meu bebê”, completou Ellen, que tem um filho de 1 ano, mas levava no carro só a irmã.

Ainda segundo relatado à reportagem da Capital, foi quando o motorista entrou na caminhonete e saiu cantando pneu. Poucos metros depois, ele perdeu o controle da direção e bateu no Renault Sandero que pertence a Deise Oliveira Medeiros, 36 anos, e estava estacionado. Ela trabalha perto do local do acidente e conta que ouviu o barulho e o alarme disparar.

O impacto da batida foi tão forte que uma cadeirinha de bebê que estava no porta-malas foi parar no banco traseiro e ficou destruída. “Quando ouvi, não imaginava esse estrago. Não tenho seguro”, contou.

O documento da Frontier realmente é do Paraguai. O motorista foi colocado algemado e colocado em camburão, mesmo se recusando a fazer o exame de alcoolemia.

Uma das pistas foi interditada para o trabalho da perícia de trânsito e por isso, o tráfego ficou lento no local.