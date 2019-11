Acidente Motorista foge de local do acidente antes da polícia descobrir furto de carro A batida aconteceu na Avenida Fábio Zahran com a Rua Pacífico Lopes Siqueira, por volta das 21h desta sexta-feira (22)

Caso foi registrado em Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Foto: Marcos Maluf

Um jovem, de 20 anos, suspeito de roubar veículo, conseguiu fugir de local de acidente antes que a polícia descobrisse que o carro era furtado. A batida aconteceu na Avenida Fábio Zahran com a Rua Pacífico Lopes Siqueira, por volta das 21h desta sexta-feira (22).

Conforme registrado em boletim de ocorrência, o rapaz conduzia um VW Gol quando ao tentar fazer uma conversão bateu em uma motocicleta Yamaha Fazer 250. O Corpo de Bombeiros foi chamado e o motorista se identificou como Diones Rodrigo Saudina Cristaldo. Ele disse que o carro era de sua tia.

O jovem tentou, sem sucesso, acordo com o proprietário da motocicleta que apareceu no local, após o socorro do motociclista. O BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) foi chamado, mas antes que equipe chegasse ao local, Diones fugiu em uma moto.

Policiais de trânsito checaram o sistema e encontraram o registro de furto para o veículo que o rapaz conduzia. A dona do carro foi chamada e providenciou guincho para tirá-lo do local do acidente. Não há informações sobre se Diones foi encontrado.