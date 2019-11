Acidente Motorista invade preferencial, colide em outro carro e agride homem Acidente ocorreu na noite de ontem (11) na Avenida Mato Grosso

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. Foto: Henrique Kawaminami

Motorista ainda não identificado invadiu a preferencial, colidiu contra outro veículo e agrediu o condutor do carro dizendo que não pagaria pelo estrago causado. O caso ocorreu na noite de ontem (11) na Avenida Mato Grosso, no Carandá Bosque, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima, de 39 anos, contou à polícia que, por volta das 22h30, seguia pela Avenida Mato Grosso em um veículo Fiat Idea Adventure, quando o motorista de um Fiat Uno invadiu a preferencial e houve a colisão.

Após bater no carro da vítima, o condutor do Uno desceu do veículo, disse que não iria pagar pelo estrago causado e que iria embora. O motorista de 39 anos tentou impedir que ele deixasse o local e foi agredido com socos e empurrões.

O condutor do Fiat Uno conseguiu fugir do local. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.