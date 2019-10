Acidente Fatal Motorista morre após atropelar animal, carro rodar na pista e colidir em caminhão Acidente aconteceu na Rodovia MS-395

Motorista da Parati morreu no local Foto: Via WhatsApp

Na noite de quinta-feira (24), motorista identificado apenas como A.A.S.S morreu após acidente grave envolvendo carro de passeio e caminhão na Rodovia MS-395, entre Bataguassu e Anaurilândia, a aproximadamente 335 quilômetros da Capital. O acidente aconteceu após atropelamento de animal.

O motorista conduzia a Parati, com placas de Campo Grande (MS), quando atropelou um animal na pista, que seria uma anta. O veículo rodou na pista e acabou colidindo com a frente de um caminhão. Conforme as informações obtidas pelo Midiamax, o condutor da Parati morreu no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local do acidente, além de Perícia e Polícia Civil. O caso deve ser registrado na 1ª Delegacia de Bataguassu e até o momento não há informação sobre outras vítimas.