Campo Grande Motorista não vê sinalização e atropela bombeiro

Um militar do Corpo de Bombeiros foi atropelado no fim da manhã desta quarta-feira (18/9), no cruzamento das ruas 24 de Outubro e Jornalista Belizário Lima, em Campo Grande. A vítima estava a trabalho e trafegava numa motocicleta da corporação, quando aconteceu o acidente.

Segundo o Midiamax, o motorista do VW Voyage trafegava pela rua 24 de Outubro quando no cruzamento com a rua Jornalista Belizário Lima não teria visto a placa de Pare, que estava encoberta por galhos de árvores e atropelou o militar.

O bombeiro foi socorrido com ferimentos leves pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o Prontomed. O motorista do carro não sofreu ferimentos, mas o veículo ficou com a lateral danificada.

Comerciantes da região contaram que constantemente acontecem acidentes no cruzamento das ruas, por causa dos galhos da árvore que encobrem a placa. Não há sinalização horizontal.