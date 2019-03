TRÂNSITO Motorista passa direito em curva e cai em córrego no Aero Rancho

Foto: Bruno Henrique/Correio do Estado

O condutor de um veículo Ford Ka, acabou caindo com o carro no córrego, na Avenida Thyrson de Almeida, no Aero Rancho. O acidente aconteceu por volta das 5h30 desta madrugada de quinta-feira (14). A vítima de 31 anos, não teve ferimentos, mas, foi levado pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

Segundo a Polícia Militar, o homem conduzia o Ford Ka, quando perdeu o controle da direção e caiu no córrego, que fica próximo a ponte no cruzamento da Rua Arquiteto Vilanova Artigas.

De acordo com o site Correio do Estado, o homem passou direto em uma curva que fica aos fundos do Hospital Regional, isso, antes de perder o controle da direção do veículo.

A PM aguarda que um responsável vá até o local garantir a retirada do veículo. Se isto não ocorrer, o carro será apreendido e encaminhado ao pátio do Detran. O condutor seguia sozinho, não foi informado se o homem estaria embriagado.