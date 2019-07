MS-340 Motorista perde o controle do veículo e tomba caminhão na MS-340 Óleo foi derramado na pista e a Polícia Militar Rodoviária foi acionada

Um caminhoneiro, que não teve a identidade revelada, perdeu o controle do caminhão-baú em que estava na madrugada desta quinta-feira (25), na MS-340, entre São Gabriel e Rio Negro.

De acordo com informações de um leitor do TopMídiaNews, que passava pelo local do acidente, o condutor do veículo não conseguiu fazer a curva na serra e tombou, faltando 30 quilômetros para chegar em Rio Negro.

Óleo foi derramado na pista e a Polícia Militar Rodoviária foi acionada. O caminhoneiro não teve ferimentos, mas foi encaminhado para atendimento médico em Rio Negro.