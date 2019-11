Trânsito Motorista que morreu em acidente na BR-262 invadiu pista contrária Passageira que estava no carro foi socorrida e passa bem

Passageira foi socorrida e levada para hospital Foto: (Ilustrativa)

Foi identificado como Cleberson Alexandre Marques de 33 anos, o motorista que morreu em um acidente na BR-262, na noite desta quinta-feira (28), na saída para Três Lagoas a aproximadamente 35 quilômetros do perímetro urbano de Campo Grande. Uma passageira que estava no veículo Volkswagen Gol foi socorrida e passa bem.

O acidente aconteceu por volta das 22 horas desta quinta (28), quando segundo o motorista da carreta que seguia sentido Ribas do Rio Pardo contou aos militares que atenderam a ocorrência que o motorista do Gol invadiu a pista contrária colidindo frontalmente contra a carreta.

Com o impacto da batida, o carro ficou destruído e Cleberson morreu no local, a passageira que estava em sua companhia foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para uma unidade de saúde de Ribas do Rio Pardo, onde foi medicada e liberada. O tacógrafo da carreta estava vencido há quatro dias não sendo possível verificar se o caminhoneiro estava correndo.