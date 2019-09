Motorista 'sem noção' estaciona em esquina e quase causa acidente no Coophafé

Condutor de um caminhão de uma fabricante de refrigerantes estacionou o veículo de grande porte quase na esquina da rua Ingazeira com a Mato Grosso, no Coophafé, na tarde desta quinta-feira (5), em Campo Grande. Ao ser alertado do risco de acidentes, o trabalhador ainda debochou da situação.

Conforme apurado pelo TopMídiaNews, os funcionários da empresa descarregavam os engradados de bebida tranquilamente, mesmo com o risco de acidentes. Alertado sobre os danos de uma possível batida, um deles respondeu:

''...problema de quem bater, meu carro é grande''.

Ironicamente, atrás do veículo, há um adesivo que questiona demais motoristas sobre a postura daquele condutor no trânsito.